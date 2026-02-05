Havza\'da Sivil Savunma Eğitimi

Havza Belediyesi personeline yönelik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından "sivil savunma eğitimi" düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Samsun AFAD İl Müdürlüğü ile Havza Belediyesi Havza Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde olası afet ve acil durumlara karşı belediye çalışanlarının farkındalığını artırmak ve hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim, AFAD uzmanları tarafından verildi.

Program kapsamında afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak müdahale yöntemleri ile sivil savunma planlamaları hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.