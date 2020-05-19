Havza'da sokak ve caddeler boş kaldı belediye çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

Havza'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde boş kalan cadde ve sokaklarda Havza Belediyesi tarafından dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar kapsamında Memduhiye ve Sondaj mahallelerinde ilaçlama yapıldı. Zabıta müdürlüğü ekipleri de ramazan pidesi satışı yapan yerler, market, manav ve tatlı satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

Veteriner hizmetleri birimi tarafından da belirli noktalarda sokak hayvanları için oluşturulan besleme noktalarına mama ve su bırakıldı.

Kısıtlamanın son gününde Havza Vefa Sosyal Destek Grubunca 28 talep karşılayarak dört günlük kısıtlama süresince 98 talebi karşılamış oldu.