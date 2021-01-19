Havza'da "Usta Eller" Projesi başladı - Son Dakika

Havza'da "Usta Eller" Projesi başladı

19.01.2021 14:49
Havza'da

Havza Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenler için Usta Eller Projesi başlatıldı.

Havza Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenler için Usta Eller Projesi başlatıldı.

Havza Belediyesi, Havza Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili meslek odalarının işbirliği ile yürütülecek proje kapsamında toplantı düzenlendi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleşen toplantıda proje paydaşları ile yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bir mesleki yeterlilik belgelendirme şirketinin saha sorumlusu Ali Çuhadar, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 143 meslek dalında mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olduğunu belirterek, "Havza Belediyeniz ile yapacağımız çalışmalar ile ilgili meslek dallarında çalışan vatandaşlarımızın yapılan sınav ve değerlendirme sonucu istenilen belgeyi almasını sağlayacağız." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise yapılan çalışma ile ilgili sektörde çalışanların nitelikli ve daha bilinçli bireyler olarak meslek hayatlarına devam edeceklerine değinerek şunları kaydetti:

"Amacımız hem çalışanlarımıza nitelik kazandırmak hem de yapılan işin kalitesini ve iş güvenliğini artırmak. Bu amaç ile meslek odalarımız ile birlikte çalışmalarımıza başladık. Çalıştıkları sektör ile ilgili olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen vatandaşlarımızın 29 Ocak tarihine kadar belediyemiz Beyaz Masası ve ilgili meslek odalarına şahsen müracaat etmeleri gerekli. Havza Belediyesi olarak hayatın her alanında halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımıza katkı veren meslek odalarımıza teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük ile Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin katıldı.

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Sebahattin Özdemir, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da 'Usta Eller' Projesi başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milan, Beşiktaş'ın da istediği Mandzukic'i kadrosuna kattı Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı Para ödememek için çöplerini döktükleri mahallenin sakinleri isyan etti Boşandığı eşi hayatını kabusa çevirdi: Resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu
Mahkeme, Bahçeşehir gölet projesinin ruhsatlarını iptal etti Mahkeme, Bahçeşehir gölet projesinin ruhsatlarını iptal etti         
14:45
Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona         
14:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir         
14:00
Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti         
12:57
Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti         
12:37
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada         
12:11
Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada         
11:24
Kanada'da yetişkinlerin organları öldüklerinde hastalara nakledilecek Kanada'da yetişkinlerin organları öldüklerinde hastalara nakledilecek         
11:15
MEB'in hazırladığı 3 bin 350 soruluk yeni kaynak erişime açıldı MEB'in hazırladığı 3 bin 350 soruluk yeni kaynak erişime açıldı         
10:28
Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
10:11
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 15:05:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Havza'da "Usta Eller" Projesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei