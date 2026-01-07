Havza\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Havza ilçesinde bir otomobilin bagajına gizlenen uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği "Pera"nın desteğiyle ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip edilen aracı Havza ilçesinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Pera"nın desteğiyle yapılan aramada aracın bagajının alt kısmına gizlenmiş 590 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürüldü.
