Havza'da yayla şenliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Havza'da yayla şenliği yapıldı

23.05.2022 10:02
Havza'da yayla şenliği yapıldı

Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinleri kapsamında yayla şenlikleri yapıldı.

Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinleri kapsamında yayla şenlikleri yapıldı.

Aslançayır Yaylası'nda gerçekleştirilen şenliklere, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, Güreş Ağası Bayram Dağlı, Festival Komitesi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Şenlik için hazırlanan keşkek Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından vatandaşlara ikram edildi.

En güzel buzağı yarışması, at yarışları, motosiklet gösterileri, uçurtma şenliği, çeşitli oyunlar, müsabakalar ve konserle keyifli anların yaşandığı şenlikte, müsabakalarda dereceye girenlere de çeşitli ödüller verildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, salgın sonrası yayla şenliğinin stres atmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
SOLOTÜRK, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı SOLOTÜRK, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı Çerkezköy 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı Çerkezköy 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Sebahattin Özdemir, Termal, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da yayla şenliği yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem, 1,5 yıl sonra New York'ta görüntülendi
09:52 Hekim göçü durdurulamıyor! Kaliteli hekim sıkıntısı kapıda!
09:50 Korkulan oldu: Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor
09:38 Maymun çiçeği hastalığında en büyük risk grubu kim? Uzmanlardan "çoklu cinsel hayat" uyarısı
09:38 Eski MHP'linin dekoltesini eleştirdiği oyuncu Melis Sezen'den bu kez Bali pozları
09:28 Yargı dizisi, dün akşam 33.bölümüyle ekranlara geldi: Yollarını ayıran Ilgaz ile Ceylin, Zafer olayıyla ortak paydada buluşabilecek mi?
09:13 Kabine bugün toplanıyor! Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yer alacak
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Andersson görüştü
09:06 Çiller'in "Partiyi devret" önerisini reddeden Adalet Partisi lideri Öz: MHP'den, AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor
08:54 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yoruma ateş püskürdü: Zavallısınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 10:06:01. #1.13#
SON DAKİKA: Havza'da yayla şenliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement