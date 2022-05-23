Havza'da yayla şenliği yapıldı

Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinleri kapsamında yayla şenlikleri yapıldı.

Aslançayır Yaylası'nda gerçekleştirilen şenliklere, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, Güreş Ağası Bayram Dağlı, Festival Komitesi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Şenlik için hazırlanan keşkek Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından vatandaşlara ikram edildi.

En güzel buzağı yarışması, at yarışları, motosiklet gösterileri, uçurtma şenliği, çeşitli oyunlar, müsabakalar ve konserle keyifli anların yaşandığı şenlikte, müsabakalarda dereceye girenlere de çeşitli ödüller verildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, salgın sonrası yayla şenliğinin stres atmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.