Havza İdare Toplantısı Yapıldı

Havza İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığı toplantı salonundaki toplantıda, 2025 yılı değerlendirmesi yapılarak 2026 yılında yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca karla mücadele, kadına karşı şiddetle mücadele, hükümet konağının taşınması, 2025 yılında yapılan kamu yatırımları gibi konular ve diğer gündem maddeleri de ele alındı.

Kaymakam Ayvat, vatandaşlara kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve noksansız ulaşması için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Yeni hükümet konağımızın taşınma işlemlerinin tamamlanması ile birçok resmi kurumun aynı bina içersinde hizmet vermesi halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştıracak." dedi.