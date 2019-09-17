Havza Muhtarları Derneği istişare toplantısı

Havza Muhtarları Derneği eylül ayı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Ahmet Çavdar başkanlığında dernek lokalinde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıya katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir muhtarlara Havza Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özdemir, "Amacımız kaynaklarımızı doğru kullanarak en fazla hizmeti sizlere ulaştırmak. Bunun için de yine siz değerli muhtarlarımızın katkıları bizler için çok önemli. Halkımıza en iyi, en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde götürmenin gayretindeyiz. Bunun için Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli olarak çalışmaktayız." dedi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ise ilçede son günlerde gündemde olan ayçiçeği fiyatı ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Tüm derdimiz üreticimizin ürününün değerinde alınıp satılması." diye konuştu.

Havza Muhtarları Başkanı Ahmet Çavdar ise düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarla mahalle ve mahalle sakinlerinin sorunlarını tespit etmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Birlik ve beraberlik içinde mahallelerimize hizmet etmek için varız. Perşembe günü dernek olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz kapsamında birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'na gezi düzenleyeceğiz. Tüm muhtarlarımız davetlidir. Ayrıca bizleri kırmayarak buraya kadar gelen Sayın Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e ve Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç'e teşekkür ederim."