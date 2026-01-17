Havza\'nın Tirit Gecesi Geleneği

Atakum ilçesinde Havza Belediyesi ile 25 Mayıs Havzalılar Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından tirit gecesi düzenlendi.

Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen program, yapılan konuşmalar ile başladı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, artık tirit gecelerinin gelenekselleştiğini belirterek, "Tirit bahane, amaç Havzalıları bir araya getirmek. Esas olan birlik beraberlik kardeşlik. Havza'nın tanıtımı için çalışıyoruz ve çalışacağız." dedi.

25 Mayıs Havzalılar Derneği Başkanı Osman Teber, gecenin hazırlanmasında emeği geçen ve destek verenlere teşekkür etti.

Programa İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Bakkallar Bayiler ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile davetliler katıldı.