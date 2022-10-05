Havza Canlı Hayvan Pazarı süresiz kapatıldı - Son Dakika
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Havza Canlı Hayvan Pazarı süresiz kapatıldı

05.10.2022 09:32
Havza Canlı Hayvan Pazarı süresiz kapatıldı

Havza Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki canlı hayvan pazarının tedbiren süresiz olarak kapatıldığını bildirdi.

Havza Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki canlı hayvan pazarının tedbiren süresiz olarak kapatıldığını bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında hayvan sağlığının korunması, halk sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklara karşı mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplanan Samsun İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı gereği Ladik ilçesinde ve çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarlarından kaynaklı hayvan hareketlerinin yoğunlaşabileceği, Samsun ve ilçelerinde hayvan satış yerlerine talebin artabileceğinden dolayı hastalığın yayılmasını engellemek ve olası salgın ihtimaline karşı tedbiren il genelindeki tüm hayvan satış yerlerinin kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, karar gereği pazarlar dışında hayvan alım satımı yapılmasının önlenmesi için il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile kolluk kuvvetlerince gerekli denetimin yapılması, hastalık ihbarlarının hızlı ve titiz şekilde değerlendirilmesi ve hastalık çıkan mihraklarda idari ye fenni tedbirlerin alınması gibi bir dizi tedbir alındığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Canlı Hayvan Pazarı süresiz kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havza Canlı Hayvan Pazarı süresiz kapatıldı - Son Dakika
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