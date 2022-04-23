Havzalı çiftçi deneme amaçlı tarlasını zirai drone ile ilaçladı - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde bir çiftçi, tarlasını deneme amacıyla zirai drone ile ilaçlamaya başladı.

Havzalı çiftçi Sencer Gedik, özel bir firma ile anlaşarak tarlasını deneme amacıyla zirai drone ile ilaçlattı.

Sencer Gedik, AA muhabirine, bu yıl ilk kez zirai drone ile ilaçlama yaptırdıklarını belirterek, "Önceden 100 dekar alanı bir günde ilaçlayabiliyorduk. Zirai drone, 1 dekar alanı 1 litre su ile mikron ölçekli ilaçlama yapıyor. 4 ton su kullanmamız gerekirken bir günlük işi 100 litre suyla ve 2 saatte bitirdik. Ayrıca tarlamızda traktör kullanımına bağlı olarak herhangi bir lastik izi ve ürün kaybı yaşanmadı." dedi.

Zirai drone uygulamasıyla hem zamandan hem de maliyetlerden ciddi tasarruf sağladığına işaret eden Gedik, "Traktör ile harcayacağımız mazot, işçilik, kullanılan ilaç ve su miktarı ile zamandan ciddi tasarruf sağladık. Bundan sonra tercihim drone ile ilaçlama olacak." ifadesini kullandı.

Ziraat mühendisi ve zirai drone pilotu Kıvanç Parlar ise droneların özellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da mısır, Çukurova'da pamuk, Edirne bölgesinde çeltik üretiminde aktif olarak kullanıldığını anlattı.

Bölgede hububat ve ayçiçeği ziraatında kullanıma başlandığını dile getiren Parlar, bu sayede çiftçilerin hem zamandan hem de ilaçtan tasarruf sağladığını kaydetti.