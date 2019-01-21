Son Dakika Haberleri: Hayal Et, Tasarla' Teknik Destek Projesi

Hayal Et, Tasarla' Teknik Destek Projesi

1 saat önce

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile Şehit Gökhan Esen Anadolu İHL Proje Okulu arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda Şehit Gökhan Esen Anadolu İHL Proje Okulunda, 14-18 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Hayal Et Tasarla" Teknik Destek Projesinin eğitimi başladı.

Hayal Et, Tasarla' Teknik Destek Projesi, System.String[]
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile Şehit Gökhan Esen Anadolu İHL Proje Okulu arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda Şehit Gökhan Esen Anadolu İHL Proje Okulunda, 14-18 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Hayal Et Tasarla" Teknik Destek Projesinin eğitimi başladı.

Eğitim ile ilgili bilgiler veren Okul Müdürü Mehmet Çakmak Projeyle ilgili şunları dile getirdi:

"Bilgi çağı olarak nitelendirdiğimiz 21. yüzyılda, bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi toplumların yapısını değiştirmekte, böylece diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de yenilikçi yaklaşımlar zorunlu hale gelmektedir. Gerek bireyin gerekse toplumun geleceği açısından, eğitim vermekten sorumlu olan okullar, en etkili şekilde bu hizmeti 21.yüzyıldaki değişimlere uyum sağlayarak ve eğitim sisteminde kilit öneme sahip teknolojiyi etkin kullanabilen öğretmenlerle yetiştirerek gerçekleştirebilir. Bu doğrultuda Şehit Gökhan Esen Anadolu Lisesi olarak öğretmenlerimizin eğitimlerine önem vermekteyiz. Okulumuzdan 8, Yeşiltepe Teoman Papila Ortaokulundan 4 öğretmen olmak üzere toplam 12 kişinin katıldığı seminer, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özdemir tarafından veriliyor." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Gökhan Esen, Güncel
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