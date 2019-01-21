Hayal Et, Tasarla' Teknik Destek Projesi

Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile Şehit Gökhan Esen
Anadolu İHL Proje Okulu arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda Şehit Gökhan Esen Anadolu İHL Proje Okulunda, 14-18 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Hayal Et Tasarla" Teknik Destek Projesinin eğitimi başladı.
Eğitim ile ilgili bilgiler veren Okul Müdürü Mehmet Çakmak
Projeyle ilgili şunları dile getirdi:
"Bilgi çağı olarak nitelendirdiğimiz 21. yüzyılda, bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi toplumların yapısını değiştirmekte, böylece diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de yenilikçi yaklaşımlar zorunlu hale gelmektedir. Gerek bireyin gerekse toplumun geleceği açısından, eğitim vermekten sorumlu olan okullar, en etkili şekilde bu hizmeti 21.yüzyıldaki değişimlere uyum sağlayarak ve eğitim sisteminde kilit öneme sahip teknolojiyi etkin kullanabilen öğretmenlerle yetiştirerek gerçekleştirebilir. Bu doğrultuda Şehit Gökhan Esen Anadolu Lisesi
olarak öğretmenlerimizin eğitimlerine önem vermekteyiz. Okulumuzdan 8, Yeşiltepe Teoman
Papila Ortaokulundan 4 öğretmen olmak üzere toplam 12 kişinin katıldığı seminer, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özdemir
tarafından veriliyor." - ZONGULDAK