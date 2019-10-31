Son Dakika Haberleri: Hayallerini süsleyen gelinlikleri dikiyor
Son Dakika Güncel Hayallerini süsleyen gelinlikleri dikiyor

Hayallerini süsleyen gelinlikleri dikiyor

7 saat önce

Edirne'de genç kızlar, devletin açtığı kursta edindikleri bilgi ve tecrübeyle hayallerindeki gelinlikleri dikiyor.

Edirne'de genç kızlar, devletin açtığı kursta edindikleri bilgi ve tecrübeyle hayallerindeki gelinlikleri dikiyor.

İstihdam Seferberliği kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Umurbey Sosyal Hizmetler Merkezi'nde açılan dikiş nakış kursuna katılanlar, çeşitli kıyafetlerin yanı sıra gelinlik, bindallı ve sünnet kıyafetleri dikmeyi öğreniyor.

Kursiyerlerin burada hazırladığı abiye kıyafet ve dantellere evli kadınlar, gelinlik ve bindallılara da genç kızlar ilgi gösteriyor.

Kursiyerlerden dünya evine girmeye hazırlananlar düğünlerinde giymek üzere hayallerindeki gelinliği özenle hazırlıyor.

Yaklaşık bir yıldır kursa devam eden genç kızlardan Fikriye Kabaca, bir yandan da düğün hazırlığı yapıyor.

Kabaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyatlar yüksek olduğu için bir süre önce kendi gelinliğini dikmeye karar verdiğini söyledi.

Kursta edindiği bilgi ve tecrübeyle büyük emek sarf ederek gelinliğini yaklaşık bir ayda diktiğini anlatan Kabaca, şöyle konuştu:

"Allah devletimizden razı olsun. Dikiş nakış kursuna gelerek hem aile bütçesine katkı sağladık, hem de meslek sahibi olduk. Kurslarda çok şey öğrendim. En mutlu günümde giyeceğim gelinliği de dikme fırsatı buldum. Çok mutluyum. El emeği göz nuruyla hazırladığım gelinliği, düğünümde giyeceğim."

Kabaca, diktiği gelinliği gösterdiği nişanlısının, düğün masrafları azaldığı için çok sevindiğini dile getirerek, kursun açılmasında büyük emeği olan Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp'e tüm kursiyerler adına teşekkür etti.

Sünnet kıyafeti de dikiyorlar gelinlik de

Usta öğretici Şükrüye Bilgiç ise kursiyerlerle amatör olarak başladıkları çalışmaları, gelir getirici iş koluna çevirdiklerini ifade etti.

Dikiş nakış kursuna katılan annelerin, çocuklarının sünnet kıyafetleri ile çeşitli abiye elbiseler, genç kızların ise gelinlik ve bindallı diktiğini anlatan Bilgiç, "Devletimizin açtığı kurslar her kesimden insana gelir kapısı oldu. Genç kızlarımız kurslara katılarak kendi gelinliklerini dikme fırsatı buldu. Kursiyerler düğün, sünnet ve kına kıyafetleri dikmeyi öğrendi. Kursumuza ilgi her geçen gün artıyor." dedi.

Hayallerini süsleyen gelinlikleri dikiyor

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:03 Kaynak: AA
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