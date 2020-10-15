Hayat Ağacı Derneği 16 yıldır ihtiyaç sahipleri için "gönül köprüsü" kuruyor - Son Dakika

Hayat Ağacı Derneği 16 yıldır ihtiyaç sahipleri için "gönül köprüsü" kuruyor

15.10.2020 11:25
Hayat Ağacı Derneği 16 yıldır ihtiyaç sahipleri için

Sivas'ta ihtiyaçlarını karşılayamayan engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, 16 yıldır belediye bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğince evlerine kadar getirilen yardımlarla hayata tutunuyor.

Sivas'ta ihtiyaçlarını karşılayamayan engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, 16 yıldır belediye bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğince evlerine kadar getirilen yardımlarla hayata tutunuyor.

Sivas Belediyesi bünyesinde 2004'te oluşturulan Hayat Ağacı Derneği, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında "gönül köprüsü" kuruyor.

Dar gelirli aileler ve dezavantajlı bireylerin giyimden gıda ve temizlik maddesine kadar tüm ihtiyaçlarını 16 yıldır düzenli aralıklarla karşılayan dernek, hayırseverlerden gelen ayni ve nakdi bağışların toplandığı "Gıda Bankası" aracılığıyla yardımları ulaştırıyor.

Gıda Bankasındaki gişelerden aile fert sayısına göre belirlenen limitteki alışveriş kartını alan ihtiyaç sahipleri, bu kartla, kendileri için oluşturulan marketten her ay düzenli olarak ücretsiz alışveriş yapıyor.

Engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçları ise derneğin özel servis araçlarıyla evlerine götürülerek teslim ediliyor.

"Paranın geçmediği bir market sistemi oluşturduk"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek olan projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Derneğin kentte yaşayan dar gelirlilere her ay düzenli olarak ihtiyaçlarını karşılama imkanı tanıdığını anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Gönül belediyeciliğinin gereği olarak tüm insanımızın gönlüne dokunmaya devam ediyoruz. Tabii bu noktada engellilerimiz, dezavantajlı gruplarımız bizim için çok daha önemli. Özellikle Hayat Ağacı Derneğimiz, bu noktada Türkiye'nin nadir örneklerinden birisidir. Hayırseverlerimizin desteğiyle ve belediyemiz bütçesinden oluşturulan Gıda Bankasına gelen ihtiyaç sahipleri, nasıl bir marketten alışveriş yapılıyorsa aynı şekilde buradan ihtiyaçlarını karşılıyor. Tek farkı, paranın geçmediği bir market sistemi oluşturduk."

Derneğin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemlerde hizmetlerini daha da artırdığına dikkati çeken Bilgin, "Dezavantajlı gruplar ile yaşlı ve karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını, sosyal hizmet uzmanlarımız evlerine kadar getirmeye devam ediyor. Bu şehirde her kesimden vatandaşımıza sahipsiz olmadığını hissettirmeye devam edeceğiz." dedi.

Derneğin yardımlarıyla hayata tutunan 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Yurdagül Kayakıran ise eşi ve kendisi bedensel engelli olduğundan ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayamadıklarını belirterek, "Sağ olsun Belediye Başkanımız, Hayat Ağacı Derneği vasıtasıyla ihtiyaçlarımızı evimize kadar getiriyor." ifadesini kullandı.

Yardımlardan 2 yıldır faydalandığını anlatan Esme Kayacıoğlu da hastalandığında ihtiyaçlarının evine kadar getirildiğini kaydetti.

Sivas Belediyesi, Hayat Ağacı, Engelli, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayat Ağacı Derneği 16 yıldır ihtiyaç sahipleri için 'gönül köprüsü' kuruyor - Son Dakika

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