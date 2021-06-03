Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı - Son Dakika

Kilis'te, usta öğreticiler tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan ürünlerin sergilendiği Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi açıldı.

Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi'ndeki serginin açılışına Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Erkmen, Mustafa Tohumcu ile usta öğreticiler katıldı.

Kilis Belediyesi Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde düzenlenen ve Kilis Belediyesi Kadın Meslek Edindirme Merkezlerindeki Usta Öğreticiler tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan ürünlerin sergilendiği Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi'nde birbirinden özel ürünler sergilendi.

El emeği göz nuru ürünlerinde bulunduğu sergiye vatandaşların da yoğun ilgi gösterdi. - KİLİS