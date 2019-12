Hayata 12 yıllık eşi için pembe bahçeden bakıyor

Gaziantep'te kendisini 'kılıbık' diye nitelendiren koca, eşinin pembe rengini sevmesinden dolayı ev ve arabasının büyük bölümünü pembe renkli eşyalarla donattı. Mutfakta önlük giyip eşine yardım eden koca, kadına şiddete de tepki gösterdi.



Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde ikamet eden 12 yıllık evli Ertay ailesinin evine girenle şaşkına dönüyor. Eve adım atanlar, karşılarında pembe renklerle donatılmış eşyalar görüyor. Eşinin pembe rengini sevmesinden dolayı evin büyük bir bölümünü pembeyle donatan Mustafa Ertay, eşine jest yapıp, mutfaktan salondaki eşyalara kadar her alandaki eşyaları pembeye boyattı. Sanayideki araç boyacısında beyaz eşyaları boyatan 2 çocuk babası Ertay, kadına yönelik şiddete de tepki gösterdi. Eşinin renkleri çok sevdiği için balkon duvarından mutfak dolaplarının kapaklarına kadar pembe renge kendisinin boyadığını anlatan Ertay, işten eve geldiğinde önlüğünü giyip, mutfakta eşine yardım ediyor.



Çocuklarının eğitimine ve gelişimine de özen gösteren Dilek ve Mustafa Ertay çifti, yakınlarından da olumlu tepkiler alıyor. Evlerine gelenlerin pozitif enerjiyle döndüklerini kaydeden Ertay çiftinin evlerinin her köşesinde pembe renge rastlanıyor. Kızlarının evlerinin içerisinde spor yapabilmeleri ve canlarının sıkılmamaları için salıncak kuran baba Ertay, kızlarının sporla ilgilenmesine özen gösteriyor. Mutfakta bulaşık yıkayıp eşi Dilek'e çay servisinde bulunan ve kendisini 'kılıbık' olarak nitelendiren baba Ertay, eşine her daim yardımcı olduğunu ifade etti.



"Hazır almıyoruz kendimiz yapıyoruz"



Pembeye boyanan eşyaları kendilerinin yaptığını belirten Mustafa Ertay, pembe hikayesini şöyle anlattı:



"Eşim renkleri çok seviyordu. Canlı renklerin enerjisini de çok seviyoruz. Böyle bir şeyler tasarladık. Her geçen gün bir şeyler eklemeye devam ediyoruz. Eşim de moda tasarımcısı. Her şeyi kendimiz üretmeye gayret ediyoruz. Dolapları, duvarı, eşyaları boyuyoruz. Hazır almıyoruz kendimiz yapıyoruz. Ben eşime evde yardım ederim. Eşim de bana yardım eder. İki tane kızımız var. Nasıl bir damadımız olmasını istiyorsak, eşime de öyle bir eş kaynanama da kayınbabama da öyle damat olmaya çalışıyorum. Eşim de sağ olsun bana hep yardımcı olur. 12 yıllık evliyiz, eşim bir defa dahi olsa kuaföre yollamadım. Eşim bana hürmet eder, ben de ona karşılıklı olarak yardımcı olmaya çalışırım. 2 tane kızımız var onlarla güzel zamanlar geçiriyoruz. Bol bol spor yapıyoruz. Her boş zamanlarımız da bisiklet süreriz. Kızlarımızla beraber değerli zamanlar geçirmeye çalışıyoruz."



"Nasıl damat bekliyorsak bizim de öyle olmamız lazım"



Kadınların erkeklere emanet olduğunu dile getiren baba Ertay, "Benim 2 tane kızım var. Biz yarın bir gün yaşlanacağız. Biz de kayınbaba olacağız, aile olacağız. Nasıl bir damat bekliyorsak, bizim de dikkatli olmamız lazım. Kadınlar bize emanet. Bu emanete iyi bakmamız lazım. Hz. Ali'nin bir sözü vardır, 'İyi damat kazanılmış bir erkek evlattır, kötü damat kaybedilmiş bir kız evlattır.' İyi damat olmaya çalışırsak, ne ekersek onu biçeceğiz. Biz çocuklarımızdan istemeyelim örnek teşkil edelim. Kitap oku demiyoruz, kitap okuyoruz. Çocuklarımız görüyor. Spor yap demiyoruz, yapıyoruz. Çocuklarımız görüyor. Ev içerisinde nasıl davranıyorsak, çocukluğun pozitifliği farkındalık oluyor. Çocukların enerjisi belli oluyor" diye konuştu.



"Pembenin pozitif enerjisine ailecek çok inanıyoruz"



Pembenin pozitif enerjisine inandıklarını vurgulayan Dilek Ertay da, "Bu serüvene aslında ufak bir bibloyla başladık. Daha sonra bunlarının çeşitli tonlarının olduğunu ve bize psikolojik olarak çok iyi geldiğini fark ettik. Hem kılık kıyafetimizde hem evimizin dizaynında günden güne bunu arttırdık. Bunun bizim ruhumuza iyi geldiğini, evimize gelen misafirlerimizin pozitif enerjiyle dolduklarını duydukça daha da mutlu olarak, pembeyi daha çok sevmeye başladık. Eşim hayatın her döneminde, oldukça bana destek ve yardımsever bir eş olarak birlikte dayanışma içinde çocuklarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Ben moda tasarımı eğitimi aldım, fakat aktif olarak çalışmıyorum, çocuklarımla ilgileniyorum. Eşimle birlikte onlarla kaliteli zamanlar geçirmeye çalışıyoruz. Onların eğitimlerine ve spor hayatlarına dikkat ediyoruz. Eşim onları sosyal hayata çok güzel hazırlıyor. Büyük kızım 10 yaşında, küçük kızım 7 yaşında. Onların dışa dönük öz güvenli olabilmelerinde tamamen babalarına borçlular. Ben de evin içinde anne olarak onların dersleriyle ve diğer faaliyetleriyle ilgilenmeye çalışıyorum" diye konuştu.



"Eşim sağ olsun işten eve koşa koşa gelir"



Eşinin ailesine düşkün bir birey olduğunu söyleyen Ertay, kadına şiddetin yaşandığı son günlerde iyi örnek olmak istediklerini belirterek, "Hem benimle hem de çocuklarımla güzel bir şekilde ilgilenir, kendisine çok teşekkür ederim. Hele de bu zamanda kadınlara yönelik bu kadar kaba ve çirkin davranışların yaşandığı şu sıralarda inşallah örnek teşkil ederiz. Ben tüm hanımlara karşılarına sevdikleri, saydıkları onlara değer verdiklerini anlayabildikleri insanların çıkmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Ertay çiftinin kızları Cansın ve Şansın da babalarının iyi bir baba olduğunu ifade ederek, pembe rengini çok sevdiklerini kaydetti. - GAZİANTEP