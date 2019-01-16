Son Dakika Haberleri: Hayata Yeniden Tutunan Özel Öğrenciler, Bakan Ablalarına Seslendi

Hayata Yeniden Tutunan Özel Öğrenciler, Bakan Ablalarına Seslendi

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de bulunan bir özel eğitim rehabilitasyon merkezinin engelli öğrencileri, hazırladıkları video ile yeniden hayata tutunmalarına destek veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u çaya davet ettiler.

Hayata Yeniden Tutunan Özel Öğrenciler, Bakan Ablalarına Seslendi, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de bulunan bir özel eğitim rehabilitasyon merkezinin engelli öğrencileri, hazırladıkları video ile yeniden hayata tutunmalarına destek veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u çaya davet ettiler.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler, devlet desteğiyle aldıkları eğitimden duydukları memnuniyeti hazırladıkları video ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür ederek ortaya koydular. Özel öğrenciler, hayata yeniden tutunmalarında her zaman kendilerine destek veren Bakan Selçuk'a sevgi dolu mesajlarını ilettiler. Sosyal medya üzerinden videoyu Bakan Selçuk'a gönderen öğrenciler, videonun sonunda Selçuk'u çay içmeye davet ettiler. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

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