Kültür Sanat

Hayati İnanç, Ardahan'da Edebiyat Üzerine Konuştu

07.01.2026 23:29
Hayati İnanç, Ardahan Üniversitesindeki söyleşide Türk edebiyatı ve mimarisi üzerine değerlendirmeler yaptı.

Yazar Hayati İnanç, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ardahan Üniversitesinde düzenlenen Canveren Pervaneler Programı'na katıldı.

Valilik ve bağlı kurumların işbirliğiyle Ardahan Üniversitesinin ev sahipliğinde Aşık Şenlik Kültür Merkezi'ndeki söyleşide konuşan İnanç, Türk edebiyatı ve düşünce geleneğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnanç, klasik edebiyatın önemli isimlerinden Nabi'nin şiirlerinden beyitler okuyarak ahlak, hikmet ve sözün sorumluluğu kavramlarına değindi.

Osmanlı mimarisini de bir kültür dili olarak ele alarak, mimari eserlerin estetik değerlerinin yanı sıra ait oldukları medeniyetin düşünce dünyasını yansıtan sembolik unsurlar taşıdığını anlatan İnanç, Necip Fazıl Kısakürek'in edebi ve fikri mirasına atıfta bulunarak, klasik ve modern metinler arasındaki sürekliliğe dikkati çekti.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu da söyleşinin inanç, ahlak, hikmet, kültür, sanat ve edebiyat gibi kavramlar açısından son derece önem taşıdığını belirterek, söyleşiye katılan İnanç'a plaket verdi.

Programa, üniversitenin akademik ve idari personelin yanı sıra davetliler katıldı.

Söyleşi sonrası aynı salonda "Temel Fotoğraf Kursu Sergisi"nin açılışı da yapıldı.

Açılışı yapan Rektör Prof. Dr. Emiroğlu, başta kursun eğitmenliğini yürüten Prof. Dr. Semra Çevik ve ekibine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

Necip Fazıl Kısakürek, Hayati İnanç, Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, Osmanlı, Ardahan, Kültür, Sanat, Son Dakika

