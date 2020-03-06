Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu - Son Dakika
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Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

6 saat önce

Karaköprü'de "Hayati inanç ile can veren pervaneler" söyleşisi programı düzenlendi.

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu, System.String[]

Karaköprü'de "Hayati inanç ile can veren pervaneler" söyleşisi programı düzenlendi.


Karaköprü Belediyesi ve MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenen "Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler" söyleşisi programı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Mehmet Akif İnan konferans salonunda düzenlenen programa, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Saatçi, Harran Üniversitesi Rektörü Sabri Çelik, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Baydilli, "Karaköprü Belediyesi olarak MÜSİAD Şanlıurfa şubesi ile birlikte Hayati İnanç hocamızı sizlerle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hayati hocamız bilgisi ve tecrübesiyle insanlara örnek olabilecek bir şahsiyettir. Böyle güzel şahsiyetleri sizlerle buluşturma adına bu tür programları düzeliyoruz. Bu programda emeği olan teşekkür ediyoruz. Bu tür programlarımızı sürdüreceğiz" dedi.


Şanlıurfalılarla buluşan Hayati İnanç şiirle birlikte ilahi aşkı da inceleyerek divan edebiyatından örnekler verdi. İnanç, geçmişte yazılmış, bugün üstü hayli tozlanmış, kendi tabiriyle zengin ve öksüz olarak tanımladığı divan edebiyatını insanlara sevdirmeye çalışıyor. Katılımcıların büyük beğeni ile dinlediği İnanç, programda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Programın sonunda Baydilli Hayati İnanç'a katkılarından dolayı plaket ve ay yıldız bir tablo hediye etti. - ŞANLIURFA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Şanlıurfa, Karaköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:23 Kaynak: İHA
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