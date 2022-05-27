Hayatını Kaybeden Barış Gücü Askerleri BM Genel Merkezi'nde Anıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres (solda) hayatını kaybeden BM barış güçlerine saygılarını sunmak için New York'taki BM Genel Merkezi'ne çelenk bıraktı, 26 Mayıs 2022. Bu olay, her yıl 29 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası BM Barış Gücü Günü'nün yıllık geleneğini oluşturdu. (Fotoğraf: Mark Garten/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)