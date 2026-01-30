Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in menajerinden duygu dolu açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in menajerinden duygu dolu açıklama

Haberin Videosunu İzleyin
Hayatını kaybeden Fatih Ürek\'in menajerinden duygu dolu açıklama
30.01.2026 22:50  Güncelleme: 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hayatını kaybeden Fatih Ürek\'in menajerinden duygu dolu açıklama
Haber Videosu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fatih Ürek'in vefat haberi, sanat dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu. Ünlü sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından hastane önünde bekleyen ailesi ve menajeri, basın mensuplarına yaptıkları açıklamalarda yaşadıkları büyük acıyı dile getirdi. Ürek'in menajeri Mert Siliv, son anlarında yanında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yanındaydım... Zemzem suyunu ben içirdim, yüzünü yıkadım. Bebek gibiydi." dedi.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in vefat haberi sanat dünyasını yasa boğarken, hastane önünde bekleyen ailesi ve menajerinden duygu dolu açıklamalar geldi.

Fatih Ürek'in son anlarında yanında olan menajeri Mert Siliv ve acılı ablaları, hastane çıkışında basın mensuplarına yaşadıkları büyük üzüntüyü anlattı.

"BEBEK GİBİ UYUYORDU"

Sanatçının menajeri Mert Siliv, Fatih Ürek'in son anlarında yanında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yanındaydım... Zemzem suyunu ben içirdim, yüzünü yıkadım. Bebek gibiydi zaten sağ olsun, uyuyordu. Sevgili Nurgül abla da yanımdaydı, ablaları bu arada..."

DÜĞÜN GÜNÜNDE GELEN ACI HABER

Ürek'in ablası, acı haberi bir aile mutluluğu yaşadıkları sırada aldıklarını dile getirerek şunları söyledi: "Bugün de kızımın nikahı vardı. Nikahta öğrendik yeğenimin... Hemen buraya geldik. Çok üzgünüz, nurlar içinde yatsın. Çok, çok, çok üzgünüz."

Ailenin diğer yakınları ise sanatçıya veda etmek için hastanede toplandıklarını belirterek, "Şimdi son dualarımızı edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ünlüler, Magazin, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in menajerinden duygu dolu açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın
Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak

22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 23:10:49. #7.11#
SON DAKİKA: Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in menajerinden duygu dolu açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.