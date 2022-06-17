Kırklareli Valisi Birol Ekici , okulda düzenlenen törende, 55 yaşında hayatını kaybeden Dalkılıç'ın yaşamının önemli bir kısmını eğitime adamış bir öğretmen olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Pınarhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hayatını kaybeden okul müdürünün ismi görev yaptığı okulda yaşayacak - Son Dakika

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