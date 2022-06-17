Hayatını kaybeden okul müdürünün ismi görev yaptığı okulda yaşayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Hayatını kaybeden okul müdürünün ismi görev yaptığı okulda yaşayacak

17.06.2022 13:20
Hayatını kaybeden okul müdürünün ismi görev yaptığı okulda yaşayacak

Pınarhisar'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Dalkılıç'ın adı görev yaptığı okula verildi.

Pınarhisar'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Dalkılıç'ın adı görev yaptığı okula verildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, okulda düzenlenen törende, 55 yaşında hayatını kaybeden Dalkılıç'ın yaşamının önemli bir kısmını eğitime adamış bir öğretmen olduğunu söyledi.

İbrahim Dalkılıç'ın adının görev yaptığı okulda yaşatılacağını ifade eden Ekici, hayatını kaybeden Dalkılıç'a Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından Dalkılıç için dua edildi.

Olay

Pınarhisar ilçesinde 5 Haziran Pazar günü B.Ö. yönetimindeki 39 EY 937 plakalı askeri minibüs ile S.Ç'nin kullandığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 39 DP 636 plakalı otomobil, Tozaklı kavşağında çarpışmıştı. Kazada Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Dalkılıç hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Dalkılıç'ın, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda görevli olduğu belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Pınarhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayatını kaybeden okul müdürünün ismi görev yaptığı okulda yaşayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:19 Adam, 10 gün önce boşandığı eşini ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:44 Evde sahibi olmayan köpek ocağı açarak yangın çıkmasına neden oldu
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 19:27:04. #1.13#
SON DAKİKA: Hayatını kaybeden okul müdürünün ismi görev yaptığı okulda yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement