HAYDARPAŞA GARI BEKLEME SALONUNUN RESTORASYONUNDA SON DURUM GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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HAYDARPAŞA GARI BEKLEME SALONUNUN RESTORASYONUNDA SON DURUM GÖRÜNTÜLENDİ

18.08.2022 10:53

HAYDARPAŞA Garı'nın bekleme salonu restorasyonunda sona gelindi.

HAYDARPAŞA Garı'nın bekleme salonu restorasyonunda sona  gelindi. Bekleme salonunda bulunan vitray camlar, duvar kaplamalar, kalem işlemeler el emeği ile eski hale getirildi. Haydarpaşa Garı restorasyonunda son durum DHA kamerasına yansıdı.

BEKLEME SALONUNDAKİ İŞLEMELER ESKİ HALİNE GETİRİLDİ

İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı 2010 yılında çıkan yangında zarar görmüştü. Haydarpaşa Garı'nın restorasyon çalışmaları o zamandan bu yana hız kesmeden devam ediyor. Garın bekleme salonundaki restorasyon çalışmalarında ise sona yaklaşıldı. Yanan çatıdaki işlemler sürüyor. Bekleme salonundaki duvarlarda bulunan işlemeler, kalemkarlar tarafından tek tek elden geçirilerek eski haline getirildi. Kabartmalar büyük bir özenle tamir edilip renklerine uygun şekilde boyandı.

VİTRAY CAMLARI YERİNİ ALDI

Salonun içerisinde bulunan camlardaki renk renk vitray süslemeleri ait oldukları yere geri döndü. Vitraylar Haydarpaşa Garı'nın içerisine kurulan atölyede tek tek restorasyon işlemi görmüştü.

TARİHİ SAATLER ESKİ YERLERİNE ASILDI Bekleme salonunun ahşap kapıları ve pencereleri tamamlanırken, tarihi saatler salondaki yerini aldı. Bunun yanı sıra mekanik ve elektrik altyapıları da hazır şekilde gar binasının hizmet vereceği günü bekliyor.

GAR BİNASININ ÇATISINDA ARDUVAZ TAŞI KULLANILDI

Gar binasının yanan çatısı ise çelik konstrüksiyon ile desteklenerek son işlemleri gerçekleştiriliyor. Çatının tamamında aslına uygun olarak İspanya'dan getirilen siyah renkli arduvaz taşı kullanıldı. Haydarpaşa Garı'nın dış cephelerindeki çalışmalar ise özenle yürütülüyor. Binanın dış cephesi için özel olarak açılan taş ocağından temin edilen Lefke taşı kullanılıyor. Dış cephelerinde, konservasyon ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Haydarpaşa Garı, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAYDARPAŞA GARI BEKLEME SALONUNUN RESTORASYONUNDA SON DURUM GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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