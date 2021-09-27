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HAYDER Benin'de 10 su kuyusu açtı - Son Dakika

HAYDER Benin'de 10 su kuyusu açtı

27.09.2021 09:44
HAYDER Benin'de 10 su kuyusu açtı, System.String[]

Hoca Ahmet Yesevi Derneği HAYDER, hayırseverlerin destekleriyle Benin'de 10 su kuyusu açarak bölge halkının kullanımına sundu.

Hoca Ahmet Yesevi Derneği HAYDER, hayırseverlerin destekleriyle Benin'de 10 su kuyusu açarak bölge halkının kullanımına sundu.

HAYDER'den yapılan açıklamaya göre dernek, 2015 yılından bu yana insani yardım çalışmaları gerçekleştirirken Afrika'da 300'ün üzerinde su kuyusunu ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu.

Dernek son olarak hayırseverlerin destekleriyle Benin'de 10 su kuyusu açarak bölge halkının kullanımına sundu.

HAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "Sahabe efendilerimiz adına, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Benin'de kardeşlerimiz için su kuyuları açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

HAYDER Benin'de 10 su kuyusu açtı
HAYDER Benin'de 10 su kuyusu açtı
HAYDER Benin'de 10 su kuyusu açtı

Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HAYDER Benin'de 10 su kuyusu açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAYDER Benin'de 10 su kuyusu açtı - Son Dakika
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