Son Dakika Haberleri: Haydi Gençler Sabah Namazında Buluşalım" Etkinliği

Haydi Gençler Sabah Namazında Buluşalım" Etkinliği

52 dakika önce

Genç ASKON Adana Şubesi "Haydi Gençler Sabah Namazında Buluşalım" etkinliğine Ulu Cami'de başladı.

Haydi Gençler Sabah Namazında Buluşalım
Genç ASKON Adana Şubesi "Haydi Gençler Sabah Namazında Buluşalım" etkinliğine Ulu Cami'de başladı.

3 programda yapılacak olan sabah namazı buluşması 26 Ocak Cumartesi ve 2 Şubat Cumartesi günü deveam edecek.

Programa Genç Askon Adana Şube Başkanı Ömer Feyzullah Hıradağı, eski Adana Valisi Mustafa Büyük, Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Saadet Partisi Seyhan İlçe Başkanı Halid Çalışkan ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) temsilcileri katıldı.

Genç ASKON Adana Şube Başkanı Ömer Feyzullah Hıradağı, "Bir tohum attık toprağa heyecanla onu birlikte büyütmek için inançla çalışacağız. Ülkemizin bütün gençleri bizimdir. Hayat tarzı ne olursa olsun tek bir gencimizi dahi ihmal edecek lüksümüz yok. Bizim için bütün gençlerimiz aynı derecede değerli ve önemlidir. Çıkmış olduğumuz bu hayırlı yolda Rabbim bizleri mahcup etmesin" dedi.

Etkinlikte gençler arasında bilgi yarışması Ensar ve Muhacir takımları arasında yapıldı. Eski Adana Valisi Mustafa Büyük, ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve Genç ASKON Adana Şube Başkanı Ömer Feyzullah Hıradağı tarafından yarışma sonrasında katılımcılara kitap seti hediye edildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:00 Kaynak: İHA

Mustafa Büyük, Genç, Sabah, Adana, Güncel
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