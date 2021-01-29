Hayırsever dede ve torununun Sarıgöl'e kazandırdığı eserler hizmete açıldı - Son Dakika

Hayırsever dede ve torununun Sarıgöl'e kazandırdığı eserler hizmete açıldı

29.01.2021 15:23
Hayırsever dede ve torununun Sarıgöl'e kazandırdığı eserler hizmete açıldı, System.String[]

Sarıgöl'de hayırsever iş insanı Hüseyin Gümüşlü (85) ile torunu Hüseyin Gümüşlü'nün (39) desteğiyle yaptırılan anaokulu binası ve tedavi merkezi, törenlerle hizmete açıldı.

Sarıgöl'de hayırsever iş insanı Hüseyin Gümüşlü (85) ile torunu Hüseyin Gümüşlü'nün (39) desteğiyle yaptırılan anaokulu binası ve tedavi merkezi, törenlerle hizmete açıldı.

Sarıgöl Eğitim Gönüllüleri Derneği ve dede Hüseyin Gümüşlü tarafından yaptırılan Hüseyin - Sermin Tüfekçi Anaokulu'nun iki katlı ve 6 derslikli ek binasının açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Kaymakam Ali Arıkan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Karakuş, Sarıgöl Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Ertürk, İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan ve okul müdürlerinin katıldığı törende konuşan Hüseyin Gümüşlü, özellikle okul ve Kuran kursu binası yaptırmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Gümüşlü, "Bu binalar bana mutluluk, huzur vermekte. Bu dünyada bir eser bırakmak kadar güzel bir şey olamaz. Çocuklarımız burada iyi yetişsinler inşallah." dedi.

Törende Kaymakamı Arıkan, Gümüşlü'ye teşekkür belgesi takdim etti.

Törenin ardından aynı ismi taşıyan torununun Sarıgöl Devlet Hastanesi bahçesinde yaptırdığı Pandemi Tedavi Merkezi'nin açılış törenine geçildi.

Törende konuşan torun Hüseyin Gümüşlü, "Ben de dedemin yaptıklarını örnek alıyorum. Elimden geldiğince ilçeme hizmet edeceğim." dedi.

Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Karaduman ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik, dede ve torununa teşekkür plaketi takdim etti.

Kaymakamı Ali Arıkan da çok anlamlı bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Dede ve torunu, ilçenin gelişmesi için, her türlü yardım yapmaları gurun vericidir. Kendilerini teşekkür ederim" dedi.

Hüseyin Gümüşlü, Ali Arıkan, Hisarcık, Sarıgöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayırsever dede ve torununun Sarıgöl'e kazandırdığı eserler hizmete açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Beşiktaş, Atiba'ya 1 yıllık yeni sözleşme önerdi Durakta bekleyen kız öğrenciyi ara sokağa götürüp istismar etti, eline para tutuşturup kaçtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti
Juventus, Merih Demiral için Liverpool'un 45 milyon poundluk teklifini reddetti Juventus, Merih Demiral için Liverpool'un 45 milyon poundluk teklifini reddetti         
15:35
Davutoğlu'ndan kendisi için Davutoğlu'ndan kendisi için "Açıklasaydık insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye videolu mesaj: Hodri meydan         
15:12
ABD'deki Kongre işgalinin sembol ismi, Donald Trump'ın başını yakacak: İhanete uğradık ABD'deki Kongre işgalinin sembol ismi, Donald Trump'ın başını yakacak: İhanete uğradık         
15:01
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: Özel Kuvvetler'den nefes kesen gösteri Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: Özel Kuvvetler'den nefes kesen gösteri         
14:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu         
13:44
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen aşı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen aşı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor         
12:53
Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti         
12:08
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 15:48:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayırsever dede ve torununun Sarıgöl'e kazandırdığı eserler hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei