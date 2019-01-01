Hayırsever'den Başarılı Öğrencilere Cumhuriyet Altını
1 saat önce
Korkuteli Nazlı-İrfan Önal İmam Hatip ortaokulunu yaptıran Hayırsever İrfan Önal, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasında, Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında ve Genç Sesler Musiki Yarışmasında birinci olan öğrencileri Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.
Korkuteli
Nazlı- İrfan Önal
İmam Hatip ortaokulunu yaptıran Hayırsever İrfan Önal, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Genç
Muhafızlar Hafızlık Yarışmasında, Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında ve Genç Sesler Musiki Yarışmasında birinci olan öğrencileri Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.
Hayırsever İrfan Önal, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasında, Antalya
İl 1'inci olan Ahmet Çağlayan
, Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında İl 1'inci olan Furkan Sarıgül, Genç Sesler Musiki Yarışması İl 1'incisi olan Ebrar Ayşe Akdeniz
, Adile Ahsen Kaya, İnci Toksöz'u tebrik ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Önal, ayrıca öğrencileri Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:32 Kaynak: İHA
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