Hayırsever iş adamı Sadık Eratik hayatını kaybetti. - Son Dakika

Hayırsever iş adamı Sadık Eratik hayatını kaybetti.

Borsa camiasında tanınan hayırsever iş adamı 88 yaşındaki Sadık Eratik hayatını kaybetti.

Borsa camiasında tanınan hayırsever iş adamı 88 yaşındaki Sadık Eratik hayatını kaybetti. Geçirdiği trafik kazası sonrasında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde iki gözünü kaybeden ve kazanın ardından gözünü kaybettiği Numune Hastanesi bünyesinde devlete ait Türkiye'nin en büyük göz hastanesini yaptıran Sadık Eratik, hayatını kaybetti. Eratik, yaptığı hayır işleriyle öne çıktığı kadar, borsada yaptığı yatırımlarla da adından söz ettirmişti. Sadık Eratik'in cenazesi ikindi namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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