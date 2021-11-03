Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, Gaziler Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz'ü ziyaret etti.

İnan, ziyaretinde belediye olarak gazilere ve şehit ailelerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Aziz şehitlerin aileleri ve kahraman gazilerin emanet olduğunun altını çizen İnan, "Şanlı bayrağımızın altında huzur içerisinde yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Belediye olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz." dedi.

Ziyarete, Belediye Meclis Üyesi Adnan Yıldırım da yer aldı.