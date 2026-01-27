Hayrabolu\'da Ev Yangını

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında müstakil bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K'ya ait evde belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ