Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. İlçe merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıksız sürdüğü bildirildi.
Olumsuz hava şartları sebebiyle Hayrabolu'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.
Yetkililer, kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › Yerel › Hayrabolu'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi - Son Dakika
