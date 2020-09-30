Hayrabolu'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan bir mahallede operasyon gerçekleştirildi. 6 şüphelinin yakalandığı operasyonda polis ekipleri bir miktar uyuşturucu da ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken şüpheliler emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:18 - Kaynak: İHA
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