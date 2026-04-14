Hayranı bir anda yanında belirdi! Bülent Ersoy panik yaşadı

Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, trafikte yaşadığı ilginç anla gündeme geldi. Takside olduğu sırada motorla yanına yaklaşan bir hayranı, Diva’ya seslenince ortaya renkli görüntüler çıktı.
Bir anda camın yanında beliren hayranını fark eden Ersoy, yaşadığı şaşkınlıkla “Ödümü patlattın” diyerek çığlık attı. O anlar kısa sürede dikkat çekti.
İlk şaşkınlığını atan Ersoy, kendisine “Saygılar Divam” diye seslenen hayranına bu kez öpücük atarak karşılık verdi. Yaşanan anlar, korku ve samimiyetin bir araya geldiği renkli görüntülere sahne oldu.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?