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Hayrete düşüren olay! ''Alkol komasına girdik'' diyerek ambulansla eve bırakılmak istediler, reddedilince sağlık çalışanlarına saldırdılar - Son Dakika

Hayrete düşüren olay! ''Alkol komasına girdik'' diyerek ambulansla eve bırakılmak istediler, reddedilince sağlık çalışanlarına saldırdılar

19.06.2021 14:49

Beyoğlu'nda alkol komasına girdiklerini söyleyerek 112 Acil Yardım Merkezinden yardım isteyen iki kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinden kendilerini evlerine bırakmasını talep etti. Sağlık çalışanlarının reddetmesi üzerine öfkelenen şahıslar, bıçakla 2 sağlık çalışanına saldırdı. Yaralı sağlık çalışanları olay yerine gelen meslektaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise gözaltına alındı.

Beyoğlu Halıcıoğlu kavşağında D-100 Karayolu kenarında gece saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, alkol alan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp alkol komasına girdiklerini belirterek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkollü oldukları öğrenilen kişilere ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık görevlileri, olay yerinden ayrılmak istedi.

AMBULANSLA EVE BIRAKILMAK İSTEDİLER

İkili bu kez de, sağlık görevlilerinin kendilerini ambulansla eve götürmelerini istedi. Sağlık çalışanlarının olumsuz yanıt vermesi üzerine, görevliler Ahmet Ahmetoğlu ve Niyazi Kalenderoğlu ile tartışan şüphelilerden biri üzerindeki bıçakla 2 sağlık çalışanına saldırdı.

Alkol komasına girdiklerini söyleyip çağırdıkları ambulansla eve bırakılmak istediler! Olumsuz yanıt alınca sağlık çalışanlarına saldırdılar

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANEYE KALDIRILDI

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları, meslektaşlarından yardım istedi. Bıçaklı saldırı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 2 sağlık görevlisinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, sağlık görevlilerini bıçaklayan saldırgan ile diğer şüpheli olay yerinin yakınında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemeler sırasında ise saldırıda kullanılan bıçak yol kenarında bulundu. Gözaltına alınan saldırganlar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hayrete düşüren olay! ''Alkol komasına girdik'' diyerek ambulansla eve bırakılmak istediler, reddedilince sağlık çalışanlarına saldırdılar

D-100 Karayolu, 112 Acil, Beyoğlu, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayrete düşüren olay! ''Alkol komasına girdik'' diyerek ambulansla eve bırakılmak istediler, reddedilince sağlık çalışanlarına saldırdılar - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Hayrete düşüren olay! ''Alkol komasına girdik'' diyerek ambulansla eve bırakılmak istediler, reddedilince sağlık çalışanlarına saldırdılar - Son Dakika
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