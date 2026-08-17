Haysiyet’in Doğduğu Semt Balat’ın Sokaklarında “Haysiyet” Yazıyor

TARİHİ SEMTE “HAYSİYET” DOKUNUŞU

Kanal D içerik pazarlaması ve iletişim çalışmalarında fark yaratmaya devam ediyor. Mahalle kültürü, dayanışma ve samimiyet temalarını merkezine alan Haysiyet, çekimlerine ev sahipliği yapan Balat’ın sıcak ve doğal atmosferinden ilham aldı. Semtin karakteristik detayları tanıtım kampanyasının parçasına dönüştürüldü.

BİNALARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN MESAJ

Semtin simgesi binalar arasına gerilen renkli çamaşırlar bu kez dizinin adını taşıdı. Çamaşırlarda yer alan “Haysiyet” yazısı, hem mahalle sakinlerinin hem de ziyaretçilerin dikkatini çekti.

MERAKLI BAKIŞLARIN ODAĞI OLDU

Binadan binaya uzanan çamaşırlardaki “Haysiyet” yazıları, Balat sakinleri ve semti ziyaret edenlerin merakını uyandırdı. Günlük yaşamın doğal bir parçası olan sokak manzarasına yapılan bu dokunuş, diziye yönelik ilgi ve merak duygusunu artırdı.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği, Süreç Film imzalı Haysiyet’in yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Güçlü hikâyesi ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım; Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk’ü bir araya getiriyor.

EYLÜLDE KANAL D’DE

Onur, aile, aşk ve hayata tutunma mücadelesini güçlü bir hikâyeyle ekranlara taşımaya hazırlanan Haysiyet, eylül ayında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.