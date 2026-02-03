Hayvan Hakları İçin Eğitici Proje Tamamlandı - Son Dakika
Hayvan Hakları İçin Eğitici Proje Tamamlandı

03.02.2026 18:06
Sinop'ta hayvan hakları projesinin kapanış toplantısı yapıldı, gençlerde farkındalık sağlandı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile Sinop Kent Konseyi iş birliğinde yürütülen "Birlikte Gözlem, Ortak Vicdan: Hayvan Hakları İçin Eğitici Bir Yolculuk" adlı toplumsal katkı projesinin kapanış toplantısı yapıldı. Proje yürütücüsü Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Çelik, projenin öğrencilerde önemli bir farkındalık oluşturduğunu vurgulayarak "Toplumun en genç bireyleri bile hayvan refahının yalnızca sevgiyle değil, planlama, bütçe, altyapı ve kurumsal sorumlulukla sağlanabileceğini gösterdi" dedi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Sinop Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilen "Birlikte Gözlem, Ortak Vicdan: Hayvan Hakları İçin Eğitici Bir Yolculuk" adlı toplumsal katkı projesinin kapanış toplantısı, Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde yapıldı. Etkinlikte, proje sürecinde elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Öğrencilerin barınak ziyaretlerinden edindikleri gözlemler, hazırladıkları raporlar ve görsel çalışmalar katılımcılara sunuldu. Proje yürütücüsü Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Çelik, lise öğrencilerinin hayvan barınaklarında yaptıkları incelemelerde fiziksel koşullara dikkat çektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Biz liselere gittiğimiz zaman hayvan barınağı yağmurlu bir hava olduğu için ıslaktı. Dolayısıyla yerlerin çamurlu olduğunu, çamurlu zemin demişler, yetersiz kulübe demişler, kapalı alan eksikliği demişler, hijyen sorunları demişler. Bunları vurgulamışlar. Fiziksel koşullar özellikle dikkatlerini çekmiş. Bu da hayvanların stres düzeyi üzerine çocukların yorum yapmalarını sağlamış. Yine bu durumun hayvanların sağlığıyla olan ilişkisini üzerine de çocuklar yorumlar yapmışlar."

Üniversite öğrencilerinin ise daha analitik değerlendirmelerde bulunduğunu ifade eden Çelik, "Şimdi üniversite öğrencilerine bakarsak daha analitik, daha sistematik şekilde değerlendirmişler. Yani şöyle nasıl daha iyi olabilir. Neden böyle olmuş? Hijyen, atık yönetimi, personel-hayvan oranı nasıl olmalı? Altyapı planlaması gibi kavramlar üzerinden daha çok vurgu yapılmış. Öğrenciler bir yandan barınağın geniş ve doğal alan avantajını teslim ederken diğer yandan da bu avantajın doğru yönetim ve altyapı olmadan tek başına yeterli olmadığını net biçimde ortaya koymuş" ifadelerinde bulundu.

Projenin öğrencilerde önemli bir farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Çelik, "Buradan bu tüm analizlerden ortaya çıkan sonuç şu ki; Çocuklarda bu proje sunumunda farkındalık oluşmuş. Geri bildirimleriyle biz bunları yakaladık. Empati kurabildiler. Mevzuat bilgisi artık soyut değil, somut olarak da bu gruplarda öne çıkmış oldu. Toplumun en genç bireyleri bile hayvan refahının yalnızca sevgiyle değil, planlama, bütçe, altyapı ve kurumsal sorumlulukla sağlanabileceğini gösterdi. Çocuklar bunu fark ettiler. Bu nedenle bu çalışmayı yalnızca eğitim faaliyeti olarak değil, yerel yönetimler için güçlü bir geri bildirim ve yol gösterici veri seti olarak değerlendirmek gerektiğini de düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

