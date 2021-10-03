Üye Girişi
Hayvan hakları konusunda son bir yılın en önemli gelişmesi kanun değişikliği - Son Dakika

Hayvan hakları konusunda son bir yılın en önemli gelişmesi kanun değişikliği

03.10.2021 11:09
Hayvan hakları konusunda son bir yılın en önemli gelişmesi kanun değişikliği, System.String[]

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Üyesi Senem Demirel Acar, Türkiye'de hayvan hakları konusunda son bir yılda yaşanan en önemli gelişmenin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklik olduğunu belirtti.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Üyesi Senem Demirel Acar, Türkiye'de hayvan hakları konusunda son bir yılda yaşanan en önemli gelişmenin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklik olduğunu belirtti.

Acar, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, hayvan hakları savunucularının, çıkarıldığı 2004 yılından bu yana kanunun hatalı olduğunu ve uygulamada büyük sorunlara yol açtığını, hayvanların haklarını korumadığını savunduğunu ve kanun düzenlemesi için mücadele ettiğini anlattı.

"Artık hayvanlara karşı işlenen suçlar TCK kapsamında değerlendiriliyor"

Kanunun değiştiğini aktaran Acar, detaylarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Sokakta yaşayan hayvanlar da artık sokağımızın, mahallemizin bireyi olarak kabul edildi. Belediyelerin sorumlulukları ve belediyelere uygulanacak yaptırımlar arttı. Belediyeler, sokakta yaşayan tüm hayvanların kısırlaştırma, aşılama ve tedavileri için klinik oluşturmak zorunda bırakıldı. Bundan önce de sorumlulukları vardı ama yapmayan belediyeye 'Niye yapmıyorsun?' diyemiyorduk artık niye yapmadığının hesabını sorabileceğiz. Hayvanlara karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu kapsamına alındı. Bu zaman kadar hep Kabahatler Kanunu kapsamındaydı ve bir hayvana tecavüz eden, ona işkence eden, onu yaralayan, öldüren kişi kaymakamlığın kestiği idari para cezasını 18 eşit taksitte ya ödüyordu ya da ödemiyordu, ödemezse hiçbir yaptırımı yoktu. Artık hayvanlara karşı işlenen suçlar TCK kapsamında değerlendiriliyor. Bu kişi savcı, hakim karşısına çıkıyor kanuna göre. Basit yargılama usulü getirildi Ceza Muhakemeleri Kanunu'na. Eğer kişinin ilk suçuysa, daha önce sabıkası yoksa hakim karşısına çıkmadan cezanın verilmesinin, dava açılmasının ertelemesi kararı verilebiliyor. Basit yargılama yapılmadı, duruşma yapıldı ve hakim karşısında çıktığında, kişinin ilk cezasıysa, pişmanlığını dile getirirse hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı verilebiliyor."

"Bunlar, önceki kanuna göre önemli gelişmeler"

Acar, bir kişinin bir hayvanı öldürdüğü veya bir hayvana tecavüz ettiğinde yaptırıma tabi tutulması gerektiğini, bu nedenle düzenleme yapılırken cezada alt sınırın 2 yıl olmasını talep ettiklerini kaydederek, "Bizi üzen, ceza sınırlarının düşük olması. Neticede sabıkasına işlenecek bunlar. Hükmün açıklanması geri bırakma verilse bile 5 yıl içerisinde bu kişi tekrar aynı suçu işlediği takdirde bu kez ceza alacak. Bunlar, önceki kanuna göre önemli gelişmeler." diye konuştu.

Kanunda hala hakları korunmayan hayvanlar olduğunu dile getiren HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Senem Demirel Acar, şunları söyledi:

"Bunlar hayvanat bahçesinde hapis hayatı yaşayan hayvanlarımız, yunus parklarındaki yunuslarımız... 'Yeni yunus parkı açılmayacak.' denildi, ama mevcut yunus parkları halen çalışmaya devam ediyor ve oraya yeni yunusun gelip gelmediğini kontrol etme şansı yok maalesef. Orada esaret, o yunuslar için devam edecek, yeni yunuslar için devam edecek. Hayvan hakları yasası diyorsak tüm canlıların haklarını korumamız gerekiyor. Avla ilgili düzenleme yapılmadı, avcılık devam edecek. Deney hayvanlarıyla ilgili düzenleme olmadı, onlar deneylerde kullanılmaya devam edecek. Yasayla bütün hayvanların haklarının korunması gerekiyordu. Yeni yasa çıktı ama biz yine 'Bu yasa değiştirilmeli.' diye çalışmalara başladık."

Acar, kanunda yasaklı ırkların yer aldığına değinirken, "Bu hayvanları dövüştürenler bahislerden çok yüklü paralar kazanıyorlar. Hayvanın değil sahibinin cezalandırılması gerekiyordu. Yapılması gereken, hepsini kayıt altına alıp ciddi yaptırımlar, yüksek para cezaları veya hapis cezaları getirilmesiydi. Barınaklarda da çok fazla iyi huylu 'yasaklı ırk' var ve hiçbir şey de yapılamıyor bu hayvanlar için." dedi.

"Hazırlıklı olmayı öğrendik"

Senem Demirel Acar, HAYTAP'ın Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nin yaz aylarında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlar sırasında kurtarıcı olduğunu, yangından kurtarılan hayvanların HAYTAP'ın kurduğu sahra hastanelerinde tedavi edildikten sonra çiftliğe nakledildiğini anlatırken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de bu yıl meydana gelen doğal felaketler tüm canlıların yaşamını olumsuz etkiledi. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak biz de yaban hayatının acil durumda nelere ihtiyacı olduğunu görmüş olduk. Büyük arazi araçlarına ihtiyacımız varmış. Büyük hayvanların nakli için daha fazla insana ihtiyacımız varmış. Böyle acil durumlar için bir çiftlik yetmeyecekmiş, Türkiye'nin farklı bölgelerinde başka çiftlikler de kurmaya karar verdik. Mevcut imkanlarla o canlar için elimizden geleni yaptık. Umarım bir daha yaşanmaz ama olursa da hazırlıklı olmayı öğrendik."

Hayvan Hakları Federasyonu, Hayvan Hakları, Türkiye, Tck, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvan hakları konusunda son bir yılın en önemli gelişmesi kanun değişikliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi 11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz genci sopayla döverek öldürdü 10:47 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz genci sopayla döverek öldürdü Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı 10:40 Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı
Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek 09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı 09:48 Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede 09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti 09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi 23:11 Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi

Son Dakika Haberleri
11:09 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor
11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
10:52 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
10:43 Sanki güneşleniyor! Kamyonet kasasında yürekleri ağza getiren yolculuk anbean kamerada
10:41 Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim
10:39 Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı
10:11 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak
09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek
09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede
09:42 Son dakika! İstanbul'da bir apartmanda patlama: 1 yaralı
"DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor         
11:10
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor         
10:53
Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim         
10:42
Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak         
10:11
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
09:53
TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor         
09:46
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 11:19:18. #1.11#
SON DAKİKA: Hayvan hakları konusunda son bir yılın en önemli gelişmesi kanun değişikliği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement