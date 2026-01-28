Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı

Sakarya\'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı
28.01.2026 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, çalılık alana hayvan kemikleri atan 2 şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı. Operasyon sonrası 5 ata el konuldu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

OTOYOL KENARINDA HAYVAN KEMİKLERİ BULUNDU

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çevre, Doğa Koruma Timi ekipleri, Horozlar Mahallesi otoyol yan yol mevkisinde bölgeye atılan hayvan kemikleriyle ilgili araştırma yapmak için çalışma yürüttü.

Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda üstü kapalı kamyonetle bölgeye gelen kişilerin, içerisinde at veya eşek kemiği olduğu değerlendirilen kalıntıları çalılık alana attıkları belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve çevrede yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğunu tespit etti.

Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerden C.T. ve H.T, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

AHIRA OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, kesim işlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir ahıra operasyon düzenledi. Ahırdaki 5 ata, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. Erenler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili inceleme yaparak, tutanak hazırladı. Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Erenler, Sakarya, Güncel, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 01:31:09. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da çalılık alana hayvan kemiği attığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.