'Hayvan otlatma' tartışmasında kuzenini av tüfeğiyle öldürdü (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'nın Korkuteli ilçesinde merada koyun otlatma yüzünden çıkan tartışmada amcasının oğlu Kadir Fidan'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali Fidan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:14 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde merada koyun otlatma yüzünden çıkan tartışmada amcasının oğlu Kadir Fidan'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali Fidan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Fidan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),
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