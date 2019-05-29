Son Dakika Haberleri: 'Hayvan otlatma' tartışmasında kuzenini av tüfeğiyle öldürdü (2)
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'Hayvan otlatma' tartışmasında kuzenini av tüfeğiyle öldürdü (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'nın Korkuteli ilçesinde merada koyun otlatma yüzünden çıkan tartışmada amcasının oğlu Kadir Fidan'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali Fidan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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TUTUKLANDI
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde merada koyun otlatma yüzünden çıkan tartışmada amcasının oğlu Kadir Fidan'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali Fidan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Fidan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:14 Kaynak: DHA
Ali Fidan, Korkuteli, Güncel
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