Hayvan otlatmaya gittiği arazide tüfeği ateş alan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ömer B'nin cenazesi, Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, mahalle sakinlerinin desteğiyle yaptıkları aramada Ömer B'nin Elmalısu mevkisindeki ormanlık alanda cesedini buldu.

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