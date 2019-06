Hayvanat bahçesi sakinlerine buzlu kokteyl

MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Hayvanat Bahçesi 'ndeki hayvanlar, yaz sıcaklarında etli ve meyveli buz kokteyliyle serinliyor.Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye 'de birinci sırada bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınıyor.Hayvanat bahçesindeki kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlar buzlu et kokteyli, ayılar ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteylleriyle serinletiliyor.Başta filler, develer ve zebralar olmak üzere hayvanlar, günün belirli saatlerinde hortum ve fıskiyelerle serinletiliyor. Bu sayede rahatlayan hayvanat bahçesi sakinleri, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor."Serinletici gıdalar vermeye başladık" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığını ve kendilerinin de yaza hazırlıklı olduklarını söyledi.Hummalı bir çalışmanın ardından yaz sezonuna hazırlandıklarını belirten Özsöyler, şöyle devam etti:"Serinlemesi gereken, sıcaktan etkilenen hayvanlara kendilerini serinletici gıdalar vermeye başladık. Bununla alakalı uzman arkadaşlar onlara özel diyet listesi hazırladı. Uzmanlar eşliğinde her hayvana sevdiği yiyecekleri belli oranda veriyoruz. Vereceğimiz yiyeceği özel derin dondurucuda donduruyoruz. Örneğin ayılara elma, havuç, çilek, vişne gibi sevdikleri yiyecekleri günün belirli saatlerinde veriyoruz. Ayılar hem bununla oyalanıyor hem de serinliyorlar."Özsöyler, hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanlara ise belirli oranda kırmızı et ve beyaz eti karıştırarak yine dondurulmuş şekilde verdiklerini anlatarak, "Fillere de serinlemesi için her türlü meyveyi havuza atıyoruz, o istediğini orada afiyetle yiyor. Bunun yanında kendileri için özel yapılan havuzlara giriyor bazen de arkadaşlarımız fıskiyeyle serinletiyor." diye konuştu.