Hayvanat bahçesinde kaplan bir adama saldırdı - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hayvanat bahçesinde kaplanın saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.



Riyad'daki el-Milz Hayvanat Bahçesi'nde bir adam kaplanın saldırısına uğradı. Yetkililerin kaplanı uyuşturucu iğneyle vurarak etkisiz hale getirmesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adamın tedavisinin devam ettiği bildirildi. Saldırıya uğrayan adamın Sudan vatandaşı olduğunu açıklayan yetkililer, adamın kafese nasıl girdiği konusunda ise bir açıklamada bulunmadı. - RİYAD