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Son Dakika Güncel Hayvanat Bahçesinin yeni üyelerine ilgi

Hayvanat Bahçesinin yeni üyelerine ilgi

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Orduzu Pınarbaşında bulunan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi, yeni katılan üyeleriyle vatandaşların ve özellikle çocukların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Hayvanat Bahçesinin yeni üyelerine ilgi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Orduzu Pınarbaşında bulunan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi, yeni katılan üyeleriyle vatandaşların ve özellikle çocukların ilgi odağı olmaya devam ediyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçirilen ve Malatyalılar tarafından yoğun ilgi gösterilen hayvanat bahçesini şu ana kadar 500 bin kişinin ettiği bildirildi.


Orduzu Pınarbaşında Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesinde bulunan 78 değişik tür ve cinsten hayvanların sayısı, yeni doğumlar ile birlikte bin 122'ye ulaştı.


Geçtiğimiz yıl Ekim ayında ziyarete açılan hayvanat bahçesinde yıl içerisinde doğumlar sonrası birçok hayvan türü artış gösterdi. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde 7 yavru ceylan, 1 yavru alageyik, 2 yavru dağ keçisi, 2 yavru cüce keçi, 2 yavru yeleli koyun, 1 yavru tiftik keçisi, 1 yavru Sanen keçisi, 1 yavru örümcek maymun, 3 yavru kurt ile 2 yavru lama ve birçok kanatlı türün kuluçka sonrası yavruları ile hayvanat bahçesindeki hayvan varlığı 1122'ye ulaştı.


Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi yeni üyeleri ile vatandaşların ziyaretlerini bekliyor. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:49 Kaynak: İHA
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