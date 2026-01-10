Hayvancılığa Destek Projesi Bayburt\'ta Başladı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Bayburt Üreticisine Destek, Hayvancılığa Bereket Projesi' kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 40 devlet katkılı yem desteği sağlanacak.

Projeden faydalanmak isteyen üreticilerin başvuruları, 12 Ocak - 23 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Destek programı ile yem maliyetlerinin düşürülmesi, üretim kapasitesinin korunması ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerine sahip üreticilere sağlanacak yem desteği, yüzde 40'ı devlet katkılı, yüzde 60 üretici katkılı olacak.

Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin, Türkvet Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmaları gerekiyor. Başvurular, 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Türkvet sisteminde yer alan hayvan sayıları esas alınarak değerlendirilecek.

Üreticilerin destek başvurularını, üyelik şartı aranmaksızın hayvancılık işletmelerinin bulunduğu köye hizmet veren Tarım Kooperatiflerine yapabilecekleri belirtildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, söz konusu destekle birlikte hayvancılığın güçlendirilmesini, üreticilerin maliyet yükünün hafifletilmesini ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanmasını amaçlıyor. - BAYBURT