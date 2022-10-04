Konya'da hayvan bakımevi renklendirildi

Hayvanları Koruma Günü kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yetenekli Çizgiler Atölyesi Resim Bölümü öğrenci ve eğitmenleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında çalışma yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barınağın duvarlarını çizgi film kahramanları ve çeşitli hayvan figürleriyle yenileyen öğrenciler, yapılan çizim sonrası hayvanlarla keyifli zaman geçirdi. Öğrenci ve eğitmenlerle gönüllü olarak yapılan çizim çalışmasıyla hayvan barınağının renkli bir yaşam alanı olmasını sağlayan ekip, barınakta kalan hayvanlarla ilgilenerek bakım ve beslenmelerine de yardımcı oldu."