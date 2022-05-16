Hayvanlarını aramaya giden kişi ölü olarak bulundu. - Son Dakika
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Hayvanlarını aramaya giden kişi ölü olarak bulundu.

16.05.2022 09:56

Hayvanlarını aramaya giden kişi ölü olarak bulundu.

Hayvanlarını aramaya giden kişi ölü olarak bulundu.

KONYA Konya'nın Kulu ilçesinde arazide otlayan hayvanlarını aramaya giden kişi ölü olarak bulundu.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Burunağıl Mahallesinde arazide otlamakta olan hayvanlarını bulmak üzere saat 16.00 sıralarında evinden ayrılan Ahmet Ateş eve gelmeyince haber alamayan yakınları aramaya çıktı. Yakınları bir süre aradıktan sonra akşam saatlerine yakın engebeli arazide Ateş'i hareketsiz olarak buldu. Yakınları Ahmet Ateş'i kendilerine ait araç ile Kulu Devlet Hastanesine getirmek için yola çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Ahmet Ateş, yolda kendilerini karşılayan ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Ateş'in yapılan kontrolünde yaklaşık hayatını kaybettiği belirlenirken, cansız bedeni Kulu Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ateş'in hastaneye gelen yakınları ise ölüm haberi üzerine sinir krizleri geçirdi. Hastanede kalabalığın oluşması üzerine polis ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayvanlarını aramaya giden kişi ölü olarak bulundu.
Hayvanlarını aramaya giden kişi ölü olarak bulundu.
Hayvanlarını aramaya giden kişi ölü olarak bulundu.
Hayvanlarını aramaya giden kişi ölü olarak bulundu.
Hayvanlarını aramaya giden kişi ölü olarak bulundu.
Hayvanlarını aramaya giden kişi ölü olarak bulundu.

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvanlarını aramaya giden kişi ölü olarak bulundu. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayvanlarını aramaya giden kişi ölü olarak bulundu. - Son Dakika
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