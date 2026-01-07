Hazine, ABD Doları Tahvil İhracına Yetki Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracını gerçekleştirmek üzere 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered'a yetki verildi.
