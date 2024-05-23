Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz - Son Dakika
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Finans

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek faizli sıcak para için "carry trade" programının uygulandığı iddialarına yanıt verdi. Bakan Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." ifadelerini kullandı.

23.05.2024 16:59  Güncelleme: 17:36
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"Carry trade" iddialarına sert tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." dedi.

"CARRY TRADE" İDDİALARINA SERT TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) İstanbul'da düzenlenen 23. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Şimşek, ekonomiye dair önemli mesajlar verdiği toplantısında, "carry trade" iddialarına da sert tepki gösterdi.

"BU ARALAR YENİ BİR HİKAYE ÜRETİYORLAR"

Bakan Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"TÜRKİYE'YE ÇOK CİDDİ KAYNAK GİRİŞİ VAR"

Bakan Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelerden para çıkarken Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var. Uluslararası bankalardan edindiğimiz kaynaklar küresel piyasalara göre çok daha ucuz ve uzun vadeli." dedi.

CARRY TRADE NEDİR?

Carry Trade, herhangi bir düşük faize sahip para biriminde borçlanarak bu parayı, yüksek faiz getiren bir para birimine yatırarak anızla elde edilen kazançtır. Carry Trade yapmak için önce parayı dolara yatırıp daha sonra, istediğiniz ülke para birimine çevirmeniz gerekiyor. Sonrasında ise değerlendirmek istediğiniz ülkenin yüksek faize sahip hazine kağıtlarına para yatırarak değerlendirilmesini bekliyorsunuz.

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

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Son Dakika Finans Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Erkut Köse: Ne hikmetse bu kaynaklar vatandaşa gelmiyor hep zam vatandaş fazladan cebinden veriyor 7 0 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Vay be adamlar ne akıllıca bir fikir bulmuşlar.. 2 0 Yanıtla

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