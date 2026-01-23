Hazine'den Altın Tahvili Satışı - Son Dakika
Ekonomi

Hazine'den Altın Tahvili Satışı

23.01.2026 14:32
Hazine, 26 Ocak'ta altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası satışı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir altın tahvili ile bir altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 26 Ocak Pazartesi günkü ilk ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA

Hazine'den Altın Tahvili Satışı
