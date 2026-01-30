Hazine, İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat-Nisan döneminde 1 trilyon 539,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 280,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 1 trilyon 539,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 280,7 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

