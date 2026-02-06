Hazine'nin Ocak Ayı Nakit Açığı 246 Milyar Lira - Son Dakika
Ekonomi

Hazine'nin Ocak Ayı Nakit Açığı 246 Milyar Lira

06.02.2026 18:08
Hazine, ocak ayında 246 milyar 186 milyon lira açık verirken, faiz dışı denge 207 milyar fazla.

Hazine nakit dengesi, geçen ay 246 milyar 186 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 365 milyar 11 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 611 milyar 198 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 157 milyar 517 milyon lira, faiz ödemeleri ise 453 milyar 680 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 207 milyar 494 milyon lira fazla verdi.

Ocak ayında nakit dengesinde, 246 milyar 186 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 65 milyar 246 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında da 192 milyar 72 milyon lira artış görüldü.

Kaynak: AA

